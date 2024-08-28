حماس: الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء

وأضاف جبارين في تصريحات نقلتها الجزيرة، أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء رغم كل الإجرام الصهيوني".
وأشار إلى أن صورة الوحدة هي التي يجب أن تتجسد في هذه المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
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