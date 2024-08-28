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حماس: الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء

شعار حركة حماس
حركة حماس
الأربعاء، 28-08-2024 01:15 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس حركة حماس بالضفة الغربية، الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني أثبت أنه لا يأبه لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف جبارين في تصريحات نقلتها الجزيرة، أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء رغم كل الإجرام الصهيوني".

وأشار إلى أن صورة الوحدة هي التي يجب أن تتجسد في هذه المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

 
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