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حماس: المجاعة وسوء التغذية يفتكان بأطفال غزة

أطفال غزة في انتظار الطعام
تعبيرية
 
السبت، 28-06-2025 09:50 م
الوكيل الإخباري-  قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن المجاعة وسوء التغذية يفتكان بأطفال قطاع غزة، وسط الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي ضد الفلسطينيين.اضافة اعلان


وجاء ذلك عقب إعلان حكومة غزة ارتفاع عدد وفيات الأطفال جراء سوء التغذية إلى 66 حالة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب إغلاق المعابر وتشديد الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الحليب.

وأضافت الحركة في بيان أن "المجاعة وسوء التغذية يفتكان بأطفال غزة، وعلى العالم التحرك الفوري والعاجل لوقف جريمة التجويع الإسرائيلية المستمرة".

وأوضحت أن "أكثر من 66 طفلًا في قطاع غزة فقدوا حياتهم بسبب مضاعفات سوء التغذية والمجاعة الناتجة عن الحصار المطبق وسياسة التجويع الممنهج التي تفرضها حكومة مجرم الحرب (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو) على قطاع غزة".

وأكدت أن "هذه الجرائم الوحشية واستهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل بالتجويع والقصف والمجازر تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولكل القيم والأعراف الإنسانية".

ولفتت إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشي ترتكب هذه الجرائم وهي تدرك أنها محمية من المساءلة، بفضل الغطاء الذي توفره الإدارة الأميركية الشريكة في هذه الانتهاكات".

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى "بذل كل الجهود الممكنة لوقف هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة التي تمعن حكومة نتنياهو في تعميقها".

كما طالبت بـ"إنهاء حرب الإبادة، وكسر الحصار، والسماح بإدخال جميع المساعدات والمستلزمات الضرورية للحياة في غزة".

وكان المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أعلن أمس الجمعة أن نحو 112 طفلًا فلسطينيًا يدخلون المستشفيات في قطاع غزة يوميًا لتلقي العلاج من سوء التغذية منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق

الجزيرة
 
gnews

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