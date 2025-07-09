حماس: المقاومة هي من ستفرض الشروط

واعتبر الرشق أن تصريح نتنياهو عن "إطلاق سراح جميع الاسرى واستسلام حماس" ، يعكس أوهام الهزيمة النفسية، وليس حقائق الميدان.
وشدد الرشق أنه وبعد إقرار قادة الاحتلال بفشلهم الذريع في استعادة أسراهم بالعملية العسكرية؛ بات واضحًا أن لا سبيل لإطلاق سراحهم، إلا عبر صفقة جادة مع المقاومة.
ويأتي تصريح الرشق للرد على حديث نتنياهو حول أن النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع الأسرى، واستسلام حماس وغزة لن تشكل تهديدا.
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