حماس: المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار يتجاوز الخطوط الحمر

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "مصر نقلت لحماس اقتراحا إسرائيليا يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الأحياء في الأسبوع الأول ونزع سلاح المقاومة كشرط لوقف النار الدائم"، مشددا على أن "سلاح المقاومة خط أحمر".
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