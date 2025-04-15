الثلاثاء 2025-04-15 01:33 ص
 

حماس: المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار يتجاوز الخطوط الحمر

كتائب القسام
كتائب القسام
 
الثلاثاء، 15-04-2025 12:30 ص
الوكيل الإخباري-   اعتبر مصدر قيادي في حركة حماس، أن المقترح الإسرائيلي الذي تلقته الحركة عبر الوسطاء لوقف إطلاق النار ويتضمن هدنة لمدة 45 يوما على الأقل مقابل إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، يتجاوز "الخطوط الحمر".اضافة اعلان


وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "مصر نقلت لحماس اقتراحا إسرائيليا يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الأحياء في الأسبوع الأول ونزع سلاح المقاومة كشرط لوقف النار الدائم"، مشددا على أن "سلاح المقاومة خط أحمر".
 
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