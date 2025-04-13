حماس: الوفد المفاوض في القاهرة يبحث إنهاء الحرب وفتح المعابر

الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس، الأحد، إن الوفد المفاوض في القاهرة بحث كيفية إنهاء الحرب على قطاع غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

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