الأحد 2025-04-13 05:20 م
 

حماس: الوفد المفاوض في القاهرة يبحث إنهاء الحرب وفتح المعابر

حماس
حماس
 
الأحد، 13-04-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-   قالت حركة حماس، الأحد، إن الوفد المفاوض في القاهرة بحث كيفية إنهاء الحرب على قطاع غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

اضافة اعلان


وأشارت حماس إلى أن الوفد بحث إمكانية تفعيل القرار بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي أصبحت محل إجماع فلسطيني - عربي - إسلامي وقبول دولي لتقوم بإدارة الشأن الحكومي في كل المساحات والمستويات .

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاحه نادي ضباط الأمن العام في منطقة غمدان

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام

مجلس النواب

شؤون برلمانية "الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

العيسوي يعزي الخوالدة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الخوالدة

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية ندوة حول "الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في "آل البيت"

نقود

أخبار محلية "الإقراض الزراعي": اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

أخبار محلية بحث تنظيم رحلات بالقطار أسبوعيا لموقع أم الجمال الأثري

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية ورشة حول الاعتماد الدولي لبرنامج إعداد المعلمين في "الهاشمية"



 
 





الأكثر مشاهدة