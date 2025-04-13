حماس: الوفد المفاوض في القاهرة يبحث إنهاء الحرب وفتح المعابر

وأشارت حماس إلى أن الوفد بحث إمكانية تفعيل القرار بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي أصبحت محل إجماع فلسطيني - عربي - إسلامي وقبول دولي لتقوم بإدارة الشأن الحكومي في كل المساحات والمستويات .
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