 
الثلاثاء 2025-03-11 10:19 م
 

حماس: بدء جولة مفاوضات جديدة في الدوحة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 11-03-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري-   قالت حركة حماس الثلاثاء إن "جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بدأت اليوم"، مؤكدة أن "الحركة تتعامل بإيجابية ومسؤولية بشأن هذه المفاوضات".اضافة اعلان


وعبرت حماس عن "أملها أن تسفر الجولة الحالية من المفاوضات عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية"، كما "أمل أن تسفر مساعي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".

وكان فريق من المفاوضين الإسرائيليين قد غادر إلى الدوحة الاثنين، لإجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، غداة إعلان إسرائيل قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع.

وقبيل المفاوضات قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء التي تغذي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص.

وأبرم الاتفاق بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، وبدأ تنفيذه في 19 كانون الثاني/يناير، بعد 15 شهرا على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، ومع انقضائها مطلع آذار/مارس، أعلنت سلطات الاحتلال رغبتها في تمديدها حتى منتصف نيسان/أبريل بناء على مقترح أميركي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اربد

فلسطين متصرف لواء الوسطية: جولات ميدانية مستمرة لضمان سلامة المواد الغذائية في رمضان

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

فلسطين هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1292) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة, كما تم التعامل مع (94) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(27) حادث إ

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين حماس: بدء جولة مفاوضات جديدة في الدوحة

جرش

أخبار محلية محاضرة في جرش حول فضائل الأخلاق وبر الوالدين

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي الرئيس الإيراني لترامب: لن أتفاوض معك تحت التهديد

نقلت صحيفة معاريف عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير قوله منتقدا حكومة نتنياهو "مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها في لبنان كما هو الحال في غزة".

فلسطين بن غفير: مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها بلبنان كما هو الحال في غزة



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة