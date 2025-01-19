حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم "لأسباب فنية ميدانية"

فيما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوامر لجيشه بأن وقف إطلاق النار في غزة الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت القدس، "لن يبدأ إلا بعد أن تقدم حماس قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم يوم الأحد".
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها
-
بيان إسرائيلي: انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول من قطاع غزة
-
مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط يخطط لزيارة غزة
-
الكيان يهدد بالتنصل من الاتفاق إذا لم تقدم حماس قائمة المفرج عنهم اليوم
-
بدء سريان قرار وقف اطلاق النار في غزة
-
وفود اتفاق غزة تصل القاهرة
-
ماذا ينتظر سكان غزة في أول أيام وقف إطلاق النار؟
-
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ اليوم