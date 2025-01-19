حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم "لأسباب فنية ميدانية"

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، صباح الأحد، إنها ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشيرة إلى إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى "لأسباب فنية ميدانية". اضافة اعلان





فيما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوامر لجيشه بأن وقف إطلاق النار في غزة الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت القدس، "لن يبدأ إلا بعد أن تقدم حماس قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم يوم الأحد".



وكالات



