 
الأحد 2025-01-19 10:03 ص
 

حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم "لأسباب فنية ميدانية"

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 19-01-2025 08:52 ص
الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، صباح الأحد، إنها ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشيرة إلى إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى "لأسباب فنية ميدانية".اضافة اعلان


فيما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوامر لجيشه بأن وقف إطلاق النار في غزة الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت القدس، "لن يبدأ إلا بعد أن تقدم حماس قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم يوم الأحد".

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

سجون الاحتلال

خاص بالوكيل نادي الأسير الفلسطيني: اتفاق تبادل الأسرى سيفرج عن كافة النساء والأطفال في سجون الاحتلال

تعبيرية

فلسطين الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها

نحك

أخبار الشركات كابيتال بنك يختتم حملة التوفير الأكبر في المملكة بالإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مالية قيّمة ورحلات مميزة

5655

طب وصحة ريجيم البرتقال: خسارة 5 كيلو في أسبوعين مع حمية الشتاء الشهيرة

الجندي الأسير أورن شاؤول

فلسطين بيان إسرائيلي: انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول من قطاع غزة

ا

فلسطين مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط يخطط لزيارة غزة

ا

عربي ودولي استكمال تحضيرات الحفل.. تنصيب ترامب بدون ممثلين عن روسيا أو العرب

تعبيرية

فلسطين حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم "لأسباب فنية ميدانية"



 




الأكثر مشاهدة