حماس تؤكد أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار

وقالت الحركة "نطالب بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة"، مضيفة "نؤكد موقفنا الثابت بعدم الخوض في مفاوضات جديدة تمنح الاحتلال غطاء لاستمرار عدوانه".
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