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حماس تؤكد أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار

شعار حركة حماس
حماس
الأربعاء، 25-09-2024 12:34 ص
الوكيل الإخباري-   أكّدت حركة حماس في بيان وجّهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، أنها تتوقع "تحرّكا فوريا" لوضع حد للحرب على غزة، مشيرة إلى أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وقالت الحركة "نطالب بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة"، مضيفة "نؤكد موقفنا الثابت بعدم الخوض في مفاوضات جديدة تمنح الاحتلال غطاء لاستمرار عدوانه".
 
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