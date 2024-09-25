حماس تؤكد أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار

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الوكيل الإخباري- أكّدت حركة حماس في بيان وجّهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، أنها تتوقع "تحرّكا فوريا" لوضع حد للحرب على غزة، مشيرة إلى أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





وقالت الحركة "نطالب بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة"، مضيفة "نؤكد موقفنا الثابت بعدم الخوض في مفاوضات جديدة تمنح الاحتلال غطاء لاستمرار عدوانه".