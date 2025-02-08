حماس تؤكد أنها "ما زالت مستعدة" للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار

07:34 م

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الوكيل الإخباري- أكّدت حركة (حماس) السبت، أنها "ما زالت مستعدة" للمشاركة في المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل. اضافة اعلان





وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، "نحن ما زلنا مستعدين للذهاب إلى المفاوضات. لكن الاحتلال يماطل في البدء في هذه المفاوضات".



وأضاف أن الحركة لا ترغب في "العودة للحرب" مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "العودة للحرب قطعا ليست أمنيتنا ولا قرارنا".



وحذر من أن "عدم التزام" إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة جعله في خطر الانهيار.



ولفت نعيم إلى أن "ما نراه من مماطلة وعدم التزام في تنفيذ المرحلة الأولى بالتأكيد يعرض هذا الاتفاق للخطر وبالتالي قد يتوقف وقد ينهار".