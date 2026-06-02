حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة

الوكيل الإخباري- أكدت حركة "حماس" أنها جاهزة لتسليم جميع ملفات الحكم في غزة، بما فيها الملف الأمني إلى اللجنة الوطنية، مشيرة إلى أن اللجنة لا تزال موجودة في القاهرة ولم تتمكن من دخول القطاع.



وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" في تصريح صحفي، إن ما وصفه بـ"الحديث الصادر عن بعض الأطراف في مجلس السلام حول رفض حماس تسليم الحكم" يمثل تحريضا على الحركة ومنحا لإسرائيل ذرائع لتصعيد عدوانها على قطاع غزة.



واتهم قاسم المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف بعرقلة مسارات المرحلة الثانية، قائلا إنه "ربط إدخال اللجنة إلى غزة بمسارات لا علاقة لها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".

