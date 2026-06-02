حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" في تصريح صحفي، إن ما وصفه بـ"الحديث الصادر عن بعض الأطراف في مجلس السلام حول رفض حماس تسليم الحكم" يمثل تحريضا على الحركة ومنحا لإسرائيل ذرائع لتصعيد عدوانها على قطاع غزة.
واتهم قاسم المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف بعرقلة مسارات المرحلة الثانية، قائلا إنه "ربط إدخال اللجنة إلى غزة بمسارات لا علاقة لها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".
كما اتهم قاسم إسرائيل بمنع دخول اللجنة عبر المعابر، معتبرا أن مجلس السلام لم يوفر الإمكانات اللازمة لبدء عمل اللجنة داخل القطاع.
