حماس تؤكد استعدادها للشروع الفوري في مفاوضات للتوصل الى هدنة في غزة

10:23 م

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الوكيل الإخباري- أكّدت حركة حماس الأحد استعدادها "للشروع الفوري" لبدء مفاوضات جديدة سعيا لهدنة في قطاع غزة، بعيد تأكيد مصر وقطر عزمهما على "تكثيف الجهود" للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس. اضافة اعلان





ورحبت حماس في بيان "باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة"، مؤكده استعداد الحركة للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال".



وأعلنت قطر ومصر الأحد، عزمهما على "تكثيف الجهود" للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، في ظل تعثر المباحثات بين إسرائيل وحركة حماس بعد أكثر من 19 شهرا على بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.



وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية "تؤكد قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، على اعتزامهما تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات".