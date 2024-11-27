حماس تؤكد التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة

وأضافت الحركة في بيان صحفي، الأربعاء، أنها معنية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ضمن محددات وقف العدوان على غزة جرى "التوافق عليها وطنيا"، موضحا أن هذه المحددات تشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة وكاملة.
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