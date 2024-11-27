 
الأربعاء 2024-11-27 05:49 م
 

حماس تؤكد التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة

حماس
حماس
الأربعاء، 27-11-2024 04:47 م
الوكيل الإخباري-    أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد ساعات من دخول اتفاق وقف الحرب في لبنان حيز التنفيذ.اضافة اعلان


وأضافت الحركة في بيان صحفي، الأربعاء، أنها معنية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ضمن محددات وقف العدوان على غزة جرى "التوافق عليها وطنيا"، موضحا أن هذه المحددات تشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة وكاملة.
 
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