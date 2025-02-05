"حماس" تؤكد رفضها القاطع لتصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة

الوكيل الإخباري- أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الثلاثاء، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حتمية خروج سكان قطاع غزة منه والتوجه إلى مصر أو الأردن.

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