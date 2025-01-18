حماس تبارك عملية تل أبيب وتعتبر أن "نبض الضفة لن يهدأ"

08:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717312 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية تل أبيب، ورأت أنها رد طبيعي على مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين. اضافة اعلان





وقالت الحركة إن تزامن العملية مع انتصار شعبنا ومقاومته وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى، يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ، وسيبقى شعلة ملتهبة ضد المحتل ومستوطنيه.