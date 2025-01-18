حماس تبارك عملية تل أبيب وتعتبر أن "نبض الضفة لن يهدأ"

وقالت الحركة إن تزامن العملية مع انتصار شعبنا ومقاومته وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى، يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ، وسيبقى شعلة ملتهبة ضد المحتل ومستوطنيه.
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