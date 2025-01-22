حماس تبارك عملية تل أبيب وتنعى المنفذ

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نبارك عملية الطعن البطولية في تل أبيب التي تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه".

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وأضاف "ننعى الشهيد المغربي البطل منفذ العملية في تل أبيب".