حماس تبارك عملية تل أبيب وتنعى المنفذ

وأضاف "ننعى الشهيد المغربي البطل منفذ العملية في تل أبيب".
وبين ان عملية تل أبيب رد طبيعي بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين.
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