حماس تبدأ بتسليم المحتجزين الإسرائيلين إلى الصليب الأحمر

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الصليب الأحمر تسلم 7 محتجزين إسرائيليين.
حماس تنشر أسماء 20 محتجزا إسرائيليا سيجري إطلاق سراحهم
إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة يبدأ في الساعة 8 صباحا
بريطانيا تتعهد بتقديم 27 مليون دولار ضمن أحدث حزمة مساعدات لغزة
حماس: الاحتلال يتلاعب بقوائم الأسرى ويراوغ حتى مع الأميركيين
الجيش الإسرائيلي يبلغ عائلات الأسرى بموعد الإفراج عن أبنائهم
الاحتلال يمنع سفر أقارب الأسرى المبعدين إلى الخارج
هذا ما يجري في القطاع الآن
المقاومة تسيطر على المليشيا المسلحة في غزة وتعتقل 60 عنصراً منهم