الإثنين 2025-10-13 08:48 ص
 

حماس تبدأ بتسليم المحتجزين الإسرائيلين إلى الصليب الأحمر

من استعدادات الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين.
الإثنين، 13-10-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت حركة حماس بتسليم المحتجزين الإسرائيليين لديها، ضمن عملية تسليم متعددة المراحل، إذ بدأت العملية عند الساعة 8 صباح الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الصليب الأحمر تسلم 7 محتجزين إسرائيليين.

 
 
