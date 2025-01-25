 
السبت 2025-01-25 08:08 م
 

حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة - بيان

حماس
حماس
السبت، 25-01-2025 07:15 م
الوكيل الإخباري-   استمرت الأوضاع المتوترة في قطاع غزة اليوم، حيث أعلنت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن هذا التلكؤ يتسبب في تعطيل العديد من الملفات الهامة، من بينها إعادة النازحين إلى شمال قطاع غزة وفتح شارع الرشيد المغلق.اضافة اعلان


وقالت حماس في بيان لها، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعياته على المحطات الأخرى.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يحتجز أسيرا محررا ويعتقل أحد أفراد عائلته

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في لقاء بين رجال الأعمال ولجنة السياحة في مجلس الأعيان

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مشاريع الوزارة في السلط والكرك

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه اتهاما لحزب الله ويحذر سكان جنوب لبنان

المفرق

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات في المفرق

تعبيرية

فلسطين حماس تحذر السلطة من إفساد فرحة أهالي الأسرى المحررين

حماس

فلسطين حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة - بيان

ارشيفية

أسواق ومال الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو



 




الأكثر مشاهدة