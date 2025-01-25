حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة - بيان

وقالت حماس في بيان لها، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعياته على المحطات الأخرى.
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