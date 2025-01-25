حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة - بيان

07:15 م

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الوكيل الإخباري- استمرت الأوضاع المتوترة في قطاع غزة اليوم، حيث أعلنت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن هذا التلكؤ يتسبب في تعطيل العديد من الملفات الهامة، من بينها إعادة النازحين إلى شمال قطاع غزة وفتح شارع الرشيد المغلق. اضافة اعلان





وقالت حماس في بيان لها، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعياته على المحطات الأخرى.



