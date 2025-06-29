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حماس تتهم نتنياهو بالعبث بأعصاب أهالي الأسرى

مجاهدي القسام
مجاهدي القسام
 
الأحد، 29-06-2025 02:19 م
الوكيل الإخباري-   اتهم قيادي في حركة حماس، اليوم الأحد، رئيس الحكومة في إسرائيل بنيامين نتنياهو، بالعبث بأعصاب أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، والاستخفاف بهم وبمشاعرهم.اضافة اعلان


وقال القيادي في حماس، محمود مرداوي، إن "نتنياهو منذ شهور يعبث بأعصاب عائلات الأسرى الإسرائيليين ويستخف بمشاعرهم، وهو يصرّ على اختيار 10 أسماء فقط ويتجاهل الباقين الذين يمكن إطلاق سراحهم في صفقة شاملة ودفعة واحدة".

ولفت مرداوي إلى أن "نتنياهو يضع شروطاً تعجيزية تضمن إفشال أي اتفاق، ويرفض الالتزام بما وافق عليه سابقاً، ويكذب حين يدعي أنه لا يتدخل في اختيار الأسماء".

وختم مرداوي بالتأكيد أن "نتنياهو لا يريد صفقة بل يماطل، ويبقي الحرب رهينة حساباته".

وكانت حماس قد نفت، اليوم الأحد، صحة ما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية" حول شروط الحركة لقبول صفقة التسوية في غزة، ووصفت تقرير القناة بأنه "تلفيق مفضوح" و"مليء بالأكاذيب".

وأكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان له أن "شروط حماس لأي اتفاق واضحة، وتُطرح في العلن، وليس عبر مصادر مجهولة تخدم الاحتلال"، وفق قوله.

واعتبر أن "هذه الأكاذيب تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائم الحرب، والتحريض الرخيص على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وتشويه مواقفها الثابتة والمعلنة".

يأتي ذلك عقب تقرير نشرته القناة المذكورة، زعم على لسان مصدر فلسطيني لم تُكشف هويته، أن شروط حماس لقبول الصفقة تشمل عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، وعدم مصادرة أموالها أو فرض قيود عليها، بالإضافة إلى وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة، وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها، كذلك وجود ضمانات أمريكية بإنهاء الحرب، وبحث سبل تطبيق ذلك خلال فترة وقف القتال لإتمام الصفقة، والمتوقعة لمدة 70 يوماً.

روسيا اليوم
 
gnews

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