حماس تحذر السلطة من إفساد فرحة أهالي الأسرى المحررين

الوكيل الإخباري- حذر القيادي في حماس عبد الرحمن شديد من تداعيات تنغيص أجهزة السلطة لفرحة استقبال الأسرى المحررين في الضفة.

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وأضاف "ندين تعدّي أجهزة السلطة على عدد من أهالي الأسرى المفرج عنهم".