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حماس: تحرك قريب لتنفيذ اتفاق حكومة التوافق الوطني

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الأربعاء، 24-07-2024 08:04 ص

 

الوكيل الاخباري - قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، ، إن "كل من يتابع الحالة الفلسطينية الداخلية يدرك أن بها الكثير من التعقيدات والعقبات، ونحن في حركة حماس كنا وما زلنا ثابتين وواضحين بحرصنا على إيجاد وحدة وطنية فلسطينية على قاعدة مواجهة هذا الاحتلال وتعريفه على أنه عدو يجب مقاومته، وليس صديقا ولا شريكا يجب البحث عن آليات للتعايش معه".

وأضاف بدران، أن "الحديث عن فكرة حكومة توافق وطني فلسطيني، هي بالحقيقة فكرة ومبادرة من حركة حماس، وطرحناها في الأسابيع الأولى من هذه المعركة، وأردنا من خلالها أن نوصل رسالة لكل الأطراف التي تحاول التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، أن ترتيب أحوال الشعب الفلسطيني هو شأن داخلي فلسطيني، ولن نسمح لأي طرف كان إقليميًا كان أو دوليًا التدخل به، أو محاولة فرض أجندته علينا كفلسطينيين".

 

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