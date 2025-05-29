الخميس 2025-05-29 08:34 م
 

حماس تدرس مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 29-05-2025 07:00 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت حركة حماس الخميس، تسلمها مقترح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت الحركة في بيان مقتضب على منصة تيليغرام، إنها تسلمت هذا المقترح من الوسطاء، مضيفة أنها "تقوم بدراسته بمسؤولية، وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".

ولم تعلن الحركة في بيانها تفاصيل المقترح؛ لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أنباء عن شكله، إذ نقل إعلام إسرائيلي عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الاقتراح الجديد الذي قدمه ويتكوف يشمل إطلاق سراح 9 محتجزين أحياء، و18جثة مقابل ستين يوما من وقف إطلاق النار.

وسرت أنباء أخرى تفيد بأن المقترح الجديد ينص على "إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم السابع من تنفيذ الاتفاق".
 
gnews

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