حماس تدعو لتشكيل لجان حماية للتصدي لهجمات المستوطنين بالضفة

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الوكيل الإخباري- دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إلى وقفة جادة من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة مؤسساته الرسمية والشعبية للتصدي لجرائم العدو الإسرائيلي ومستوطنيه الصهاينة في محافظات الضفة الغربية بفلسطين المحتلة. اضافة اعلان





وقالت "حماس" في بيان، : "إن جرائم العدو الإسرائيلي ومستوطنيه وعدوانه على بلدة كفر مالك شرق رام الله وكافة محافظات الضفة الغربية، تستدعي وقفة جادة لأبناء شعبنا وكافة مؤسساته الرسمية والشعبية للتصدي لهذه الجرائم”.



ونعت الشهداء الأبرار الثلاثة الذين ارتقوا مساء اليوم في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله جراء اعتداءات المستوطنين الصهاينة، مشيدةً بتصدي أهالي القرية لهجوم قطعان المستوطنين وعصابات العدو الإسرائيلي.



وشددت على ضرورة تشكيل لجان حماية للبلدات والقرى الفلسطينية، مؤكدة أن جريمة العدو في بلدة كفر مالك واستشهاد ثلاثة شبان وإصابة آخرين، وما سبقه من عدوان للمستوطنين على البلدة وإحراقهم مركبات ومنازل لمواطنين في البلدة، يعبّر عن نهج متأصل في العدو الصهيوني الذي يهدف لقتل كل ما هو فلسطيني.



وأضافت: "إن هذه الجريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، وعلى شعبنا الثائر والتصدي بكل ما أوتي من قوة للعدو وقطعان مستوطنيه، وضربهم في كافة نقاط التماس بالضفة الغربية المحتلة”.



