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حماس تدين قرارات الاحتلال بحق الشيخ عكرمة صبري

الشيخ عكرمة صبري
الشيخ عكرمة صبري




 

الخميس، 08-08-2024 05:30 م

الوكيل الإخباري-  دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد خطيب وإمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.


واعتبر بيان للحركة قرارا الاحتلال تعسفي انتقاما من دوره الشيخ الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات التهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك.


وطالبت حماس منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بضرورة التحرك ضد إجراءات الاحتلال التهويدية، وتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

gnews

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