حماس تدين قرارات الاحتلال بحق الشيخ عكرمة صبري

واعتبر بيان للحركة قرارا الاحتلال تعسفي انتقاما من دوره الشيخ الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات التهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك.
وطالبت حماس منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بضرورة التحرك ضد إجراءات الاحتلال التهويدية، وتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
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