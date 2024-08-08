حماس تدين قرارات الاحتلال بحق الشيخ عكرمة صبري

الوكيل الإخباري- دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد خطيب وإمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.



واعتبر بيان للحركة قرارا الاحتلال تعسفي انتقاما من دوره الشيخ الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات التهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك.