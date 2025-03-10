حماس تدين قطع الكهرباء عن غزة

12:25 ص

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الوكيل الإخباري- أدانت حركة حماس بشدة قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء. اضافة اعلان





وقالت حماس إن قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب.



وأكدت الحركة أن ممارسات الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقعة، وتجاوزا لكل القوانين والأعراف الإنسانية.



وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولا فرض خريطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية، حسب تعبيرها.