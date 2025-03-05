 
الأربعاء 2025-03-05 02:03 ص
 

حماس ترحب بالموقف العربي الرافض محاولات التهجير وبالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 05-03-2025 12:42 ص
الوكيل الإخباري-   رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة، موضحة أن عقد القمة العربية يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة.اضافة اعلان


وأشادت الحركة بكلمات القادة والزعماء في القمَّة العربية التي أكّدت جميعها على رفض خطط الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني، ورفض مشاريع الضم والتوطين، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية وتقرير المصير.

كما ثمنت الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني أو طمس قضيته الوطنية، تحت أي ذريعة أو غطاء، معتبرة أن الموقف مشرف ورسالة تاريخية مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر، والشعب قادر على إفشال هذه المحاولات والمؤامرات.

ورحب بخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي، وندعو إلى توفير جميع مقومات نجاحها، مشيدة بجهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.
 
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