حماس ترحب بتراجع ترامب عن دعواته بتهجير الغزيين

ودعا قاسم ترامب إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف".
وكان ترامب قد تعهد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا، بينما رفضت الدول العربية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة.
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