 
الخميس 2025-03-13 02:33 ص
 

حماس ترحب بتراجع ترامب عن دعواته بتهجير الغزيين

رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، الأربعاء، بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة عندما قال إنه لن يطرد أحد أحدا من غزة. ودعا قاسم ترامب إلى "عدم الانسجا
غزة
 
الخميس، 13-03-2025 01:31 ص
الوكيل الإخباري-   رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، الأربعاء، بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة عندما قال إنه لن يطرد أحد أحدا من غزة.اضافة اعلان


ودعا قاسم ترامب إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف".

وكان ترامب قد تعهد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا، بينما رفضت الدول العربية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة.
 
 
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