الثلاثاء 2026-05-19 07:38 م

حماس ترفض اتهامات مجلس السلام وتلقي الكرة في ملعب إسرائيل

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 05:53 م

الوكيل الإخباري- رفضت حركة حماس بشدة ما جاء في تقرير "مجلس السلام" المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة إياه "مشوها للحقيقة" و"متبنيا لشروط إسرائيل".

وقالت الحركة في بيان صادر عنها إن التقرير يعفي الحكومة الإسرائيلية من مسؤولياتها عن "الانتهاكات اليومية" للاتفاق، ويحمل حماس المسؤولية عن تعطيل إعادة الإعمار، رغم استمرار إسرائيل في فرض قيود مشددة على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية.

اضافة اعلان


وأكدت حماس أنها "ليست العقبة" أمام إعادة إعمار القطاع، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليها "باطلة ومشوهة للحقيقة"، لأنها تتجاهل عدم التزام إسرائيل بغالبية تعهداتها في المرحلة الأولى من الاتفاق.


وحول ما أورده التقرير من أن رفض حماس التخلي عن السيطرة على غزة ونزع السلاح يشكل "العقبة الأساسية"، أوضحت الحركة أنها أكدت مرارا جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع إلى "لجنة وطنية"، ودعت إلى دخولها فورا وتمكينها من أداء مهامها.


واعتبرت حماس أن تبني التقرير لمسألة نزع السلاح "محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الواضح في مساره ومراحله".


وطالبت الحركة مجلس السلام بـ"إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها" بدلاً من ممارسة الضغط على الفصائل الفلسطينية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم ايران

عربي ودولي إيران تهدد الولايات المتحدة بـ"جبهات جديدة"

العيسوي يعزي عشيرتي الغزو والزيود/ بني حسن.

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرتي الغزو والزيود/ بني حسن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يصل إلى بكين تمهيدا لمحادثات مع شي

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز

عربي ودولي قائد قوات حلف الأطلسي: أي مهمة محتملة للحلف بمضيق هرمز هي قرار سياسي

المحاميد تتفقد امتحان الرياضيات الوزاري لطلبة الصف الثاني عشر في تربية معان

أخبار محلية المحاميد تتفقد امتحان الرياضيات الوزاري لطلبة الصف الثاني عشر في تربية معان

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

عربي ودولي الدفاع الإماراتية: التعامل مع 6 مسيّرات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتحدث عن توجيه ضربة أخرى لإيران

ل

فلسطين حماس ترفض اتهامات مجلس السلام وتلقي الكرة في ملعب إسرائيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 