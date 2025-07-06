الإثنين 2025-07-07 01:18 ص
 

حماس ترفض الاتهامات الأميركية بالضلوع في هجوم على موقع إغاثة بغزة

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة
 
الأحد، 06-07-2025 11:22 م
الوكيل الإخباري-   نفى المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأحد، اتهامات وزارة الخارجية الأميركية للحركة بالاشتراك في هجوم وقع السبت وأدى إلى إصابة عاملي إغاثة أميركيين من مؤسسة غزة الإنسانية في موقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع.اضافة اعلان


وذكرت المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل السبت أن عاملي الإغاثة يتلقيان العلاج الطبي بعد إصابتهما بجروح غير مهددة للحياة في هجوم بقنبلة.

وقال ممثل شركة يو.جي سولوشنز، التي تتخذ من ولاية نورث كارولاينا الأميركية مقرا وتوفر الأمن في مواقع المؤسسة لتوزيع المساعدات في غزة، لرويترز الأحد إن الأمريكيين المصابين يعملان بصفتهما متعاقدين أمنيين من القطاع الخاص.

وأضاف أن المتعاقدين كانا من القوات الخاصة الأميركية، ولم يطلقا النار بعد إصابتهما لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الذين كانوا بالقرب منهما.

وقال المكتب في بيان "نرفض بشكل قاطع ومطلق الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية والتي تزعم أن "المقاومة الفلسطينية" ألقت قنابل على عاملين أمريكيين في مراكز ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية المشرفة على مصائد الموت في قطاع غزة".

وأضاف البيان "هذه الادعاءات المضللة ما هي إلا محاولة فجة لتبرير استمرار قتل وتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتمثل تماهيا خطيرا مع الرواية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تسعى منذ بدء الحرب إلى شرعنة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة المدنيين، من خلال فبركة سرديات أمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إعلام إسرائيلي: إلقاء نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: إلقاء نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

علم الاردن

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

إعلام حوثي: عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة الحديدة

عربي ودولي إعلام حوثي: عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة الحديدة

غارات إسرائيلية على الحديدة

عربي ودولي غارات إسرائيلية على الحديدة

غزة

فلسطين أ ف ب: انطلاق المفاوضات في قطر بشأن الهدنة في غزة

الجيش الإسرائيلي: سننفذ غارات على موانئ في اليمن

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: سننفذ غارات على موانئ في اليمن

82 شهيدا منذ فجر اليوم

فلسطين 82 شهيدا منذ فجر اليوم

مبنى المفاعل النووي في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران

عربي ودولي موسكو تعرض المساعدة في حل الخلافات بخصوص برنامج طهران النووي



 
 





الأكثر مشاهدة