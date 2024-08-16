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حماس ترفض "شروطا جديدة" وتصر على وقف كامل لإطلاق النار

قوات حركة حماس
قوات حركة حماس




 

الجمعة، 16-08-2024 09:47 م

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين في حركة حماس، الجمعة، أن الحركة رفضت "شروطا جديدة" وقالت إنّ إسرائيل وضعتها في الاتفاق المقترح في الدوحة خلال يومين من المفاوضات حول هدنة في قطاع غزة.


وقال مصدر قيادي إنّ الوفد الإسرائيلي "وضع شروطا جديدة في سياق نهجه للتعطيل مثل إصراره على إبقاء قوات عسكرية في منطقة الشريط الحدودي مع مصر - محور فيلادلفيا، وطلب أن يكون له الحق بوضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى آخرين خارج فلسطين".


وشدد على أن حماس "لن تقبل بأقل من وقف كامل للنار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة طبيعية للنازحين، وصفقة تبادل بدون قيود وشروط الاحتلال".

gnews

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فلسطين حماس ترفض "شروطا جديدة" وتصر على وقف كامل لإطلاق النار





 


 



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