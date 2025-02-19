حماس ترفض نزع سلاحها أو إبعادها عن غزة

الوكيل الإخباري- رفضت حماس نزع سلاحها أو إبعادها عن غزة، في إطار حديث الحركة عن مستقبل القطاع.



وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان ليل الثلاثاء، إن "اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن قطاع غزة حرب نفسية سخيفة".

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