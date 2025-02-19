 
الأربعاء 2025-02-19 03:54 ص
 

حماس ترفض نزع سلاحها أو إبعادها عن غزة

كتائب القسام
كتائب القسام
الأربعاء، 19-02-2025 02:55 ص

الوكيل الإخباري-   رفضت حماس نزع سلاحها أو إبعادها عن غزة، في إطار حديث الحركة عن مستقبل القطاع.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان ليل الثلاثاء، إن "اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن قطاع غزة حرب نفسية سخيفة".

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وأضاف: "خروج المقاومة أو نزع سلاحها من غزة أمر مرفوض".

كما أكد قاسم على أن "أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني".

ومن جهة أخرى، اعتبر الناطق أن السبت سيشهد "أحد إنجازات الشعب الفلسطيني، بتحرير أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، في إطار المرحلة الأولى من صفقة غزة مع إسرائيل.

 
gnews

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