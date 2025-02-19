حماس ترفض نزع سلاحها أو إبعادها عن غزة

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان ليل الثلاثاء، إن "اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن قطاع غزة حرب نفسية سخيفة".
كما أكد قاسم على أن "أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني".
ومن جهة أخرى، اعتبر الناطق أن السبت سيشهد "أحد إنجازات الشعب الفلسطيني، بتحرير أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، في إطار المرحلة الأولى من صفقة غزة مع إسرائيل.
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