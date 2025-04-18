الجمعة 2025-04-18 10:21 ص
 

حماس تستنكر "الانتقام الوحشي" من سكان غزة وتحذر بشأن الأقصى

حماس دعت دول العالم لتحمّل مسؤوليتها في وقف انتقام الاحتلال من المدنيين الأبرياء
حماس دعت دول العالم لتحمّل مسؤوليتها في وقف انتقام الاحتلال من المدنيين الأبرياء
 
الجمعة، 18-04-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-  قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) مساء الخميس إن ما يجري في قطاع غزة "ليس ضغطًا عسكريًا، وإنما انتقام وحشي من المدنيين الأبرياء".اضافة اعلان


وأكد بيان للحركة أن التصعيد العسكري لن يُعيد الأسرى المحتجزين في القطاع أحياء، بل يهدد حياتهم ويقتلهم، ولا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض.

كما دعت الحركة دول العالم لتحمّل مسؤوليتها في "وقف انتقام الاحتلال من المدنيين الأبرياء فورًا".
وأضاف البيان أن "سياسة (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين هي وصفة لفشل محتوم، وأن زيادة وتيرة العدوان لن تكسر إرادة الفلسطينيين، بل سترفع منسوب التحدي والإصرار على التصدي له".

وبشأن المسجد الأقصى، قالت الحركة إن اقتحام عضو الكنيست تسفي سوكوت لباحاته، وقيامه مع مستوطنين بطقوس تلمودية وجولات استفزازية، استمرار لمحاولة تهويد والاستيلاء على المقدسات الإسلامية.

وأضافت –في منشور لها على منصة تلغرام– إن "اقتحام قطعان المستوطنين (الخميس) لباحات المسجد الأقصى المبارك بمشاركة المتطرف تسفي سوكوت، وقيامهم بطقوس تلمودية، يُشكّل استمرارًا للمحاولات المحمومة للاحتلال لتهويد المقدسات الإسلامية".

واعتبرت أن قيام عضو الكنيست والمستوطنين الإسرائيليين بـ"جولات استفزازية في الأقصى تحت حماية أمنية مشددة من جيش وشرطة الاحتلال، استمرارٌ لمحاولات الاستيلاء على المقدسات الإسلامية".

الجزيرة
 
gnews

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