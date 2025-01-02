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حماس تستنكر قرار السلطة وقف بث الجزيرة

الجزيرة
الجزيرة
الخميس، 02-01-2025 12:49 ص

الوكيل الإخباري-  قالت  حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة".

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وأضاف "قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يهدف لتكميم الأفواه".


وبين "قرار السلطة إغلاق مكتب الجزيرة غير قانوني وغير مبرر وإساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة".

 
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