الخميس 2025-07-03 06:44 م
 

حماس تسعى إلى ضمانات لإنهاء حرب غزة

حماس
حماس
 
الخميس، 03-07-2025 05:24 م

الوكيل الإخباري-   قال مصدر مقرب من حركة (حماس) الخميس، إن الحركة تتطلع للحصول على ضمانات بأن الاقتراح الأميركي الجديد بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى إنهاء الحرب، في الوقت الذي قال فيه مسعفون إن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد العشرات.

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وذكر مسؤولون إسرائيليون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين تبدو عالية، بعد مرور نحو 21 شهرا على اندلاع شرارة الحرب.


وقال مصدر مطلع إن إسرائيل تتوقع أن ترد حماس بحلول غد الجمعة وإنه إذا كان الرد إيجابيا فإن وفدا إسرائيليا سينضم إلى محادثات غير مباشرة لإبرام اتفاق.

 
 
gnews

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