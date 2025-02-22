حماس تسلم الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفرا منغستو إلى الصليب الأحمر

الوكيل الإخباري- سلمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفرا منغستو إلى فريق من الصليب الأحمر الدولي.

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وجرى تسليم الأسيرين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن الدفعة السابع من صفقة التبادل.



ووقع عنصر من كتائب القسام ومندوبة من الصليب الأحمر على أوراق الإفراج عن الأسيرين، تال شوهام وأفرا منغستو في رفح، مع الإشارة إلى أن منغستو أسر منذ قرابة 10 سنوات في قطاع غزة.