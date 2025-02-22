حماس تسلم الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفرا منغستو إلى الصليب الأحمر

ووقع عنصر من كتائب القسام ومندوبة من الصليب الأحمر على أوراق الإفراج عن الأسيرين، تال شوهام وأفرا منغستو في رفح، مع الإشارة إلى أن منغستو أسر منذ قرابة 10 سنوات في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يسلم فريق الصليب الأحمر الأسيرين الإسرائيليين إلى الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم.
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