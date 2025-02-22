 
السبت 2025-02-22 02:15 م
 

حماس تسلم الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفرا منغستو إلى الصليب الأحمر

جانب من تسليم الأسرى
جانب من تسليم الأسرى
السبت، 22-02-2025 11:00 ص

الوكيل الإخباري- سلمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفرا منغستو إلى فريق من الصليب الأحمر الدولي.

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وجرى تسليم الأسيرين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن الدفعة السابع من صفقة التبادل.


ووقع عنصر من كتائب القسام ومندوبة من الصليب الأحمر على أوراق الإفراج عن الأسيرين، تال شوهام وأفرا منغستو في رفح، مع الإشارة إلى أن منغستو أسر منذ قرابة 10 سنوات في قطاع غزة.


ومن المقرر أن يسلم فريق الصليب الأحمر الأسيرين الإسرائيليين إلى الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم.

 
gnews

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