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حماس تسلم الصليب الأحمر 4 محتجزات إسرائيليات

الصليب الأحمر يتسلم المحتجزات الإسرائيليات في غزة
الصليب الأحمر يتسلم المحتجزات الإسرائيليات في غزة
السبت، 25-01-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-تسلم الصليب الأحمر من حركة حماس، السبت، المحتجزات الإسرائيليات الأربع، ضمن إطار صفقة التبادل المتفق عليها.اضافة اعلان


ودخل عنصران من الصليب الأحمر باتجاه تجمع حاشد لعناصر من حركة حماس ووقعا على استلام المحتجزات.

وبعد التوقيع نزلت الرهينات من السيارات وصعدن على منصة قبل أن يغادرن رفقة عناصر من الصليب الأحمر باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق إسرائيل سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الأربع، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".

وقالت حركة حماس، السبت، إن 70 من الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم سوف يُرحّلون إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وكانت الحركة قد نشرت قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل.

سكاي نيوز
 
gnews

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الصليب الأحمر يتسلم المحتجزات الإسرائيليات في غزة

فلسطين حماس تسلم الصليب الأحمر 4 محتجزات إسرائيليات



 




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