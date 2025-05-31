حماس تسلّم ردها على المقترح الأميركي

06:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732830 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، أنها سلّمت ردها الرسمي على المقترح الذي قدّمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وذلك بعد جولة من المشاورات الوطنية أجرتها الحركة. اضافة اعلان





وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أنها قدّمت ردها إلى "الإخوة الوسطاء"، مؤكدة أن مضمون الرد يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى سكان القطاع.