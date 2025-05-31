حماس تسلّم ردها على المقترح الأميركي

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أنها قدّمت ردها إلى "الإخوة الوسطاء"، مؤكدة أن مضمون الرد يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى سكان القطاع.
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