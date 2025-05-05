حماس تشيد بإعلان الحوثيين فرض حصار جوي على إسرائيل

الوكيل الإخباري- ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حصار جوي شامل على العدو الصهيوني ردا على نيته توسيع عملياته ضد غزة.

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وبينت ان هذا الإجراء البطولي يجسد عمق انخراط اليمن والإخوة في أنصار الله في معركة الدفاع عن شعبنا وإسناده.