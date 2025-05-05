الإثنين 2025-05-05 01:12 ص
 

حماس تشيد بإعلان الحوثيين فرض حصار جوي على إسرائيل

حماس
حماس
 
الإثنين، 05-05-2025 12:44 ص

الوكيل الإخباري-   ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حصار جوي شامل على العدو الصهيوني ردا على نيته توسيع عملياته ضد غزة.

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وبينت ان هذا الإجراء البطولي يجسد عمق انخراط اليمن والإخوة في أنصار الله في معركة الدفاع عن شعبنا وإسناده.


وأضافت ان اليمن العزيز يعبر بمواقفه عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته ويعيد الاعتبار لقيم الأخوة وروابط الدين والعروبة.

 
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