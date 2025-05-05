حماس تشيد بإعلان الحوثيين فرض حصار جوي على إسرائيل

وبينت ان هذا الإجراء البطولي يجسد عمق انخراط اليمن والإخوة في أنصار الله في معركة الدفاع عن شعبنا وإسناده.
وأضافت ان اليمن العزيز يعبر بمواقفه عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته ويعيد الاعتبار لقيم الأخوة وروابط الدين والعروبة.
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