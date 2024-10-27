حماس تشيد بعملية الدهس قرب تل أبيب

الوكيل الإخباري- أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بعملية الدهس البطولية قرب مقر الموساد في شمال تل أبيب ، معتبرة بأنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. اضافة اعلان





وباركت الحركة العملية البطولية التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني الباسل مستمر في تحديه لآلة القتل والإرهاب الإسرائيلية.



ودعت إلى مزيد من التصدي والاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه وإعلاء صوت الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية.