حماس تشيد بعملية الدهس قرب تل أبيب

وباركت الحركة العملية البطولية التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني الباسل مستمر في تحديه لآلة القتل والإرهاب الإسرائيلية.
ودعت
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