حماس تشيد بموقف الأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

وأضافت عبر بيان صحفي، الأربعاء، أن الحركة تعتبر الموقف الأردني امتدادا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة.
كما أشادت حماس بمواقف الأشقاء في الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية حقوقه الوطنية.
وأكدت على أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
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