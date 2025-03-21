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حماس: تصريحات رئيس الشاباك تكشف تلاعب نتنياهو بملف المفاوضات

حماس
حماس
 
الجمعة، 21-03-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   افادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان تصريحات رئيس الشاباك تكشف تلاعب نتنياهو بملف المفاوضات وسعيه لإفشال أي اتفاق لأهدافه السياسية الخاصة.

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وبينت ان تصريحات رئيس الشاباك تكشف أن نتنياهو كان ولا يزال العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل.


وأشارت الى ان تصريحات رئيس الشاباك تكشف سعي نتنياهو لهندسة مفاوضات شكلية تستخدم للمماطلة وكسب الوقت.

 
 
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