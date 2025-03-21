حماس: تصريحات رئيس الشاباك تكشف تلاعب نتنياهو بملف المفاوضات

الوكيل الإخباري- افادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان تصريحات رئيس الشاباك تكشف تلاعب نتنياهو بملف المفاوضات وسعيه لإفشال أي اتفاق لأهدافه السياسية الخاصة.

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وبينت ان تصريحات رئيس الشاباك تكشف أن نتنياهو كان ولا يزال العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل.