حماس: تصريحات رئيس الشاباك تكشف تلاعب نتنياهو بملف المفاوضات

وبينت ان تصريحات رئيس الشاباك تكشف أن نتنياهو كان ولا يزال العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل.
وأشارت الى ان تصريحات رئيس الشاباك تكشف سعي نتنياهو لهندسة مفاوضات شكلية تستخدم للمماطلة وكسب الوقت.
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