حماس تطالب بالضغط على إسرائيل للدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق الهدنة

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الوكيل الإخباري- طالبت حركة حماس الجمعة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "للدخول الفوري في المرحلة الثانية" من اتفاق الهدنة، مع قرب انتهاء المرحلة الأولى منه السبت. اضافة اعلان





وأكدت حماس في بيان "التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله"، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "للالتزام بشكل كامل" بدورها في الاتفاق و"الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة".



ويفترض أن تشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وضع "حدّ نهائي" للحرب في قطاع غزة.



وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير بعد أكثر من 15 شهرًا من بدء الحرب على غزة، حيث ينص الاتفاق على الإفراج عن المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.