 
الجمعة 2025-02-28 02:52 م
 

حماس تطالب بالضغط على إسرائيل للدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق الهدنة

غزة
غزة
الجمعة، 28-02-2025 02:43 م
الوكيل الإخباري-   طالبت حركة حماس الجمعة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "للدخول الفوري في المرحلة الثانية" من اتفاق الهدنة، مع قرب انتهاء المرحلة الأولى منه السبت.اضافة اعلان


وأكدت حماس في بيان "التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله"، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "للالتزام بشكل كامل" بدورها في الاتفاق و"الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة".

ويفترض أن تشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وضع "حدّ نهائي" للحرب في قطاع غزة.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير بعد أكثر من 15 شهرًا من بدء الحرب على غزة، حيث ينص الاتفاق على الإفراج عن المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين حماس تطالب بالضغط على إسرائيل للدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق الهدنة

رويترز: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما

فلسطين رويترز: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما

ارشيفية

أسواق ومال الأسهم اليابانية تغلق عند أدنى مستوى في 5 أشهر

مدفع رمضان

أخبار محلية عاجل الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الحديد

أسواق ومال سعر خام الحديد يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني

تحضير وجبات برنامج التغذية المدرسية

أخبار محلية الأغذية العالمي: استئناف برنامج التغذية المدرسية في الأردن لـ520,000 طالب



 




الأكثر مشاهدة