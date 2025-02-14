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حماس تطالب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية وترفض مماطلة الاحتلال

حماس
حماس
الجمعة، 14-02-2025 01:25 ص
الوكيل الإخباري-   شددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على ضرورة البدء الفوري لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وحمّلت إسرائيل مسؤولية أي تأخير.اضافة اعلان


جاء ذلك في لقاء للمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو مع الجزيرة، إذ أكد رفض الحركة أي مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال النونو إن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ حتى الآن، مشددا على ضرورة الشروع فيها فورا، وحمّل الاحتلال مسؤولية أي تأخير فيها.
 
gnews

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