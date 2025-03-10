حماس تعلق على المفاوضات مع مبعوث ترامب

الوكيل الإخباري-قال متحدث باسم حماس إن الحركة تعاملت "بمرونة" مع جهود الوسطاء ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتنتظر نتائج المفاوضات المرتقبة و"إلزام إسرائيل بالذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة".



وقال المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين وآدم بولر، مبعوث ترامب، "ترتكز على إنهاء حرب غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وإعماره".



وأضاف القانوع: "التزمنا تماماً بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وأولويتنا الآن إيواء شعبنا الفلسطيني وإغاثته، وضمان وقف دائم لإطلاق النار".



كما أكد أن الحركة وافقت على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي، وعلى بدء عملها في قطاع غزة لـ"تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتثبيته في أرضه".



وأضاف: "يهدف الاحتلال من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن شعبنا إلى دفعه للهجرة، وهذا أضغاث أحلام".



وختم بيانه قائلاً: "إن حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت، وتشكل تهديداً على أسراه، ولن يحررهم إلا بالتفاوض".



وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس الجاري، بينما رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية، التي تعني فعلياً إنهاء الحرب.

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