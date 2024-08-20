حماس تعلق على تصريحات بايدن بشأن المفاوضات

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "إنها تابعت باستغراب واستهجان شديدين تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار".

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وأضافت الحركة "نؤكد مجددا التزامنا بما وافقنا عليه مع الوسطاء في 2 يوليو/تموز الماضي والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، كما ندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بقبول إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن".