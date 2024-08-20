حماس تعلق على تصريحات بايدن بشأن المفاوضات

وأضافت الحركة "نؤكد مجددا التزامنا بما وافقنا عليه مع الوسطاء في 2 يوليو/تموز الماضي والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، كما ندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بقبول إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن".
ودعت حماس "الإدارة الأميركية للعدول عن الانحياز لمجرمي الحرب الصهاينة ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن الإبادة".
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