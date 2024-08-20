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حماس تعلق على تصريحات بايدن بشأن المفاوضات

شعار حركة حماس
شعار حركة حماس
الثلاثاء، 20-08-2024 03:01 م

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "إنها تابعت باستغراب واستهجان شديدين تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار".

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وأضافت الحركة "نؤكد مجددا التزامنا بما وافقنا عليه مع الوسطاء في 2 يوليو/تموز الماضي والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، كما ندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بقبول إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن".


ودعت حماس "الإدارة الأميركية للعدول عن الانحياز لمجرمي الحرب الصهاينة ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن الإبادة".

gnews

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