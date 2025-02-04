 
الثلاثاء 2025-02-04 11:32 ص
 

حماس تعلق على عملية حاجز تياسير

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
الثلاثاء، 04-02-2025 10:44 ص
الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- إن عملية حاجز تياسير تأكيد على أن جرائم الاحتلال وعدوانه على شمال الضفة المحتلة لن يمر دون عقاب.اضافة اعلان


وأضافت أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة ومخيماتها في جنين وطولكرم وطوباس لن توهن عزمه.
 
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