حماس تعلق على عملية حاجز تياسير

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- إن عملية حاجز تياسير تأكيد على أن جرائم الاحتلال وعدوانه على شمال الضفة المحتلة لن يمر دون عقاب. اضافة اعلان





وأضافت أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة ومخيماتها في جنين وطولكرم وطوباس لن توهن عزمه.