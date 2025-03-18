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حماس تعلن أسماء قياديين استشهدوا بضربات إسرائيلية على غزة

أرشيفية لعناصر من حماس في غزة
أرشيفية لعناصر من حماس في غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-  أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، استشهاد "كوكبة من قيادات العمل الحكومي" في القطاع.اضافة اعلان


وقال المكتب في بيان صحفي، أوردته وكالة شهاب للأنباء: "ننعى بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة، عُرف منهم القائد الكبير عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، والقائد المستشار أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، والقائد اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية، والقائد اللواء بهجت أبو سلطان، مدير عام جهاز الأمن الداخلي".

وأشار المكتب إلى "ارتقائهم بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر، هم وعائلاتهم، وقد استشهدوا - رحمهم الله - مع مئات الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني، جراء الجرائم المتواصلة منذ فجر اليوم".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت استشهاد 350 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على القطاع.

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

سكاي نيوز
 
 
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