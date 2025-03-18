حماس تعلن أسماء قياديين استشهدوا بضربات إسرائيلية على غزة

وقال المكتب في بيان صحفي، أوردته وكالة شهاب للأنباء: "ننعى بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة، عُرف منهم القائد الكبير عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، والقائد المستشار أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، والقائد اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية، والقائد اللواء بهجت أبو سلطان، مدير عام جهاز الأمن الداخلي".
وأشار المكتب إلى "ارتقائهم بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر، هم وعائلاتهم، وقد استشهدوا - رحمهم الله - مع مئات الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني، جراء الجرائم المتواصلة منذ فجر اليوم".
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت استشهاد 350 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على القطاع.
وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
أنباء عن مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنين جراء القصف على غزة
-
إنذار إسرائيلي لسكان غزة بإخلاء مناطق عدة
-
مدير مستشفى الشفاء: نسمع أصوات الضحايا تحت الأنقاض ولا نستطيع إنقاذهم
-
سموتريتش وبن غفير يرحبان بعودة العدوان ونتنياهو يدعو لمشاورات أمنية
-
الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة فلسطينيين ويعتقل 17 آخرين شرق نابلس
-
إسرائيل تغلق معبر رفح وتمنع خروج المرضى والمصابين
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين تعبر عن صدمتها من عودة الحكومة للقتال
-
المكتب الإعلامي بغزة يدعو المجتمع الدولي لوقف "المجازر البشعة"