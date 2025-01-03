حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة في قطر

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الهدنة في غزة الجمعة في قطر.

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وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "تستأنف الجمعة المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة".