حماس تعلن استشهاد القيادي صلاح البردويل

وقالت حماس في بيانها إن البردويل استشهد - ومعه زوجته - في "عملية اغتيال صهيونية غادرة" أثناء قيام الليل ليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك، في خيمتهم بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.
وأضافت أن ذلك يأتي "ضمن سلسلة المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة".
وجاء في البيان: "إننا إذ نودّع هذا القائد الكبير، نؤكد أن دماءه ودماء زوجته وسائر الشهداء الأبرار ستبقى وقودًا لمعركة التحرير والعودة، وأن هذا العدو المجرم لن ينال من عزيمتنا ولا من ثباتنا، فكلما ارتقى شهيدٌ، ازدادت جذوة المقاومة اشتعالًا حتى زوال الاحتلال."
الجزيرة
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