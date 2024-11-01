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حماس تعلن استشهاد كساب وعايش بغارة استهدفت مركبتهما بخان يونس

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 01-11-2024 09:48 م
الوكيل الإخباري - نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عضو مكتب العلاقات الوطنية وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الشهيد عز الدين كساب، وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الشهيد أيمن عايش.اضافة اعلان



وقالت الحركة في بيان الجمعة، إن كساب وعايش استشهدا بغارة للاحتلال للاحتلال استهدفت مركبتهما في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية.

وأكدت الحركة أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة الفلسطينيين ولن تضعف من عزيمتهم، بل تزيدهم إصراراً على التمسك بحقوقهم الوطنية الثابتة، والتصدي لمشاريع الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال حرب الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والتهويد، والاستيطان، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك.
 
gnews

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