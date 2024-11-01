حماس تعلن استشهاد كساب وعايش بغارة استهدفت مركبتهما بخان يونس

وقالت الحركة في بيان الجمعة، إن كساب وعايش استشهدا بغارة للاحتلال للاحتلال استهدفت مركبتهما في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية.
وأكدت الحركة أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة الفلسطينيين ولن تضعف من عزيمتهم، بل تزيدهم إصراراً على التمسك بحقوقهم الوطنية الثابتة، والتصدي لمشاريع الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال حرب الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والتهويد، والاستيطان، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك.
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