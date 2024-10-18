حماس تعلن رسميا استشهاد يحيى السنوار

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية استشهاد رئيس الحركة يحيى السنوار، في مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال الحية في كلمة متلفزة إن السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بطوفان الأقصى العظيم.



وأكد أن حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.