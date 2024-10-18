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حماس تعلن رسميا استشهاد يحيى السنوار

السنوار
يحيى السنوار
الجمعة، 18-10-2024 03:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية استشهاد رئيس الحركة يحيى السنوار، في مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال الحية في كلمة متلفزة إن السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بطوفان الأقصى العظيم.


وأكد أن حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.


وقال الحية إن أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات.

 
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